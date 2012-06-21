Саме так оцінила роботу центру надання адміністративних послуг у Рівному заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рябчинська. Разом з Рівненським міським головою Володимиром Хомком вона презентувала електронний сервіс є-Малятко. Тепер він працює в обласному перинатальному центрі, пологовому будинку і ЦНАПі.
Є-Малятко — перший сервіс, який об’єднує послуги за життєвою подією. Тепер у батьків немає потреби бігати по установах, збирати десятки документів і витрачати час. Достатньо паспортів, ідентифікаційних кодів батьків і довідки про народження дитини з пологового.
Тут об’єднано 10 послуг за однією заявою. «Оскільки сервіс перебуває в пілотному режимі, доступні нині вісім: державна реєстрація народження; визначення походження дитини; реєстрація місця проживання; призначення допомоги після народження дитини; призначення допомоги на дітей, яких виховують у багатодітних сім’ях; реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків; визначення належності новонародженої дитини до громадянства України; внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому», — пояснила заступниця міністра. Вона додала, що лише дві години знадобилося щасливому татові, щоб отримати з рук міського голови унікальне свідоцтво про народження донечки Марійки.
Рівне стало третім містом в Україні, де таку послугу надають ще й у ЦНАПі. Тепер міністерство пропонує електронний супровід на трьох цифрових майданчиках: «Я хочу дитину», «Я планую дитину», «У мене є дитина». Це корисні поради фахівців та оптимальні алгоритми дій на кожному із зазначених етапів, зокрема як побороти післяпологову депресію.
Щодо інших цифрових продуктів, то, приміром, електронне водійське посвідчення вже мають 1,7 мільйона українців. Нині ж фахівці міністерства тестують реєстрацію фізичних осіб-підприємців (відкриття та закриття бізнесу, не виходячи з дому).