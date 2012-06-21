Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
За підсумками загальнодержавного рейтингового аналізу фінансово-економічних показників центр первинної медико-соціальної допомоги «Центральний» Рівненської міської ради став переможцем у номінації «Лідер галузі-2019».
Як розповів головний лікар центру Олег Шрам, усе почалося з навчання управлінців у сфері охорони здоров’я в контексті реформи медичної галузі, що відбувалося коштом Світового банку в Києві та Львові. Там учасникам і запропонували «спробувати щастя» у національному рейтингу. Оскільки «Центральний» – один із кращих закладів первинки (і за матеріальною базою, й за кадровим забезпеченням, і за впровадженням електронних послуг), головний лікар із командою ризикнули. І перемогли! Тож тепер можна й шампанського випити.
Церемонія нагородження переможців національного рейтингу відбулася на міжнародній зустрічі лідерів галузі в Тбілісі (Грузія), але під жовто-блакитним українським прапором.