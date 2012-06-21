Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
З обласної клінічної – на обласну клінічну лікарню імені професора Юрія Семенюка. Так пропонують перейменувати провідний лікувальний заклад краю в асоціації ортопедів-травматологів області.
Доктор медичних наук професор заслужений лікар України Юрій Семенюк залишив по собі неоціненний внесок у розвиток ортопедо-травматологічної служби краю та України загалом та обласної лікарні, в якій працював багато років, зокрема. Саме в ті роки, коли він був головним лікарем, лікарня отримала статус клінічного закладу. В обласній раді, незмінним депутатом якої він був чотири скликання поспіль (з 1990 по 2006 роки) так само незмінно очолював комісію з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства. А ще був дуже доброю людиною. Наче про нього сказав рівненський поет Олександр Богачук: «А він же був звичайним чоловіком, лиш незвичайно сяяло чоло…»
У 2013-му відомого хірурга, який вдруге подарував життя тисячам пацієнтів, не стало просто-таки на робочому місці: заради нас він не шкодував себе… Він залишив багато учнів. Скажімо, Олександр Нестеренко нині є головним хірургом області й одночасно депутатом обласної ради.
Попередньо провівши громадські слухання з цього питання, асоціація ортопедів-травматологів винесе його на розгляд найближчої сесії обласної ради.
До речі, практика «іменних» закладів на Рівненщині поширена. Скажімо, обласний клінічний лікувально-діагностичний центр носить ім’я свого засновника відомого хірурга Віктора Поліщука. Так увічнюють пам’ять про людей, які полишили по собі помітний слід.