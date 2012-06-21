Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Ще 45 іноземців поповнили лави багатотисячного колективу студентів Національного університету водного господарства та природокористування у Рівному. Приміром, Мухаммед Т. приїхав з Еквадору та обрав професію будівельника, – але вже чудово спілкується українською: попередньо вивчив її на курсах. Еквадор, Марокко, Гана, Лівія, Камерун, – це ще неповний перелік країн Африки, представники яких традиційно обирають наш «водник». Додайте країни Середньої Азії та навіть Південної Америки (як-от, Аргентина чи Колумбія),– буде повна картина інтернаціональної складової університету.
Втім, у ректораті не приховують: мріють «підкорити» ще й Китай та Індію. Найпопулярніші спеціальності серед іноземців – будівництво, архітектура, автомеханіка, екологія. Оскільки у виші працює підготовче відділення для іноземних громадян, то проблем із вивченням української немає, – все залежить від твого бажання. А для рівнян зовсім не дивина зустріти, приміром, у супермаркеті темношкірих представників інших континентів або ж і взагалі змішану молоду родину. Після закінчення університету іноземці частенько залишаються жити й працювати у нас.