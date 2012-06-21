Досвід і можливості, які отримали українські регіони та об’єднані територіальні громади під час децентралізації, дають їм змогу налагоджувати рівноправні відносини з міжнародними колегами. Таку позицію обґрунтував перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода, коментуючи підписання Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в межах ініціативи «Рівний рівному» робочої групи Комітету регіонів ЄС — Україна з питань децентралізації за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».
Підписи під меморандумом поставили представники Мінрегіону, Харківської та Хмельницької обласних рад, Чемеровецької, Широківської, Веселівської об’єднаних територіальних громад та Deutsche Gesellschaft fьr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Упродовж року ці регіони та об’єднані громади на тренінгах, під час навчальних поїздок та стажувань обміняються з європейськими колегами досвідом реалізації проектів розвитку територій. Європейських учасників ініціативи представлять 8 березня на Дні розбудови партнерства в Брюсселі, повідомляє прес-служба Мінрегіону.
Нашим представникам є чим поділитися з європейськими партнерами і є чого в них повчитися. Головне завдання ініціативи «Рівний рівному» — налагодити між учасниками дружній контакт. Через ініціативу з’являється змога презентувати на міжнародному рівні зміни, які відбуваються в Україні завдяки децентралізації, зацікавити міжнародну спільноту в реалізації спільних проектів. «Отже, головне — вдало презентувати в Європі ваші здобутки, можливості та плани», — наголосив В’ячеслав Негода.
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«Урядового кур’єра»