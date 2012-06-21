Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
«Нарешті!» — полегшено зітхають рівняни. Це про можливість цілком легально підстригтися, полікувати зуби, купити в кіосках улюблені газети, придбати сорочку чи футболку на літо, яке майже повноправно вступило у свої права.
Відповідно до рішення уряду про перший етап послаблення карантину з 11 травня, в Рівному ухвалили своє. «Дозволили все те, чого не заборонив Кабінет Міністрів. У тому числі й роботу тютюнових, газетних кіосків, кави на винос та автокави, про що дуже просили і самі підприємці, й рівняни. Торгові центри відкриваються за винятком розважальних зон. Зоопарк діє з 12 травня (крім тераріуму, бо він знаходиться в закритому приміщенні). Можуть працювати й непродовольчі ринки, але з обов’язковим дотриманням усіх санітарних норм, які дійсні для продовольчих», — прокоментував рішення комісії з техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій міський голова Рівного Володимир Хомко.
Як на мене, то дітвора найбільше чекала на зустріч зі своїми улюбленцями в зоопарку, адже зазвичай він відкриває сезон першого травня. Оскільки ціна квитка не змінилася, рівняни сім’ями виїздять сюди. Зоопарк займає 13,5 гектарів території, звірі тут перебувають у максимально наближених до природних умовах. Це просто чудовий відпочинок на природі, за яким усі неймовірно скучили! Щоправда, можливості скористатися дитячими майданчиками чи купити морозиво поки що немає. Головне, що тепер можна сповна відчути простір, за яким дуже скучили, та досхочу надихатися свіжим повітрям. Дарма, що все це треба робити в масках і на відстані півтора метри одне від одного.
Щоправда, жителям навколишніх сіл складніше. Поки що курсує лише міський громадський транспорт, та й той у визначені години. Тому усі з нетерпінням чекають другого етапу карантинних послаблень.