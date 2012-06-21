Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Різнокольорові, привабливі, їх аж хочеться одягнути, — все це про маски для дітвори, які шиє рівнянка Людмила Малінкіна. Вона просто роздає їх дітям.
«Мене надихнула моя донечка. Справа в тому, що маски для дітей неможливо купити. Або ж вони коштують майже 150 гривень. Це просто спекулятивна ціна. Маю заготовки на маски на дітей від 4 до 8 років та старших. Використовую тканину, яку надають волонтери. Або залишки тканин з масок, які зараз шию для дорослих: ці, звісно, безкоштовно не роздаю. А от дитячих вже понад три сотні пошила і роздала. А ще висилаю поштою в райони, де люди не можуть їх придбати», — розповіла Людмила Маінкіна.
Дитячі маски щільно прилягають до обличчя і є не лише захистом, а й стильним аксесуаром.