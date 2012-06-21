Ольга Кульчинська виконує головну жіночу роль у всесвітньо відомій опері Россіні «Севільський цирульник», яка нині з надзвичайним успіхом іде на сцені Національної опери в Парижі.
Спеціалізований французький журнал «Л’Опера» вмістив матеріал про неї, лауреата міжнародних конкурсів українську співачку із чарівним сопрано Ольгу Кульчинську. Як зазначає видання, основи академічного співу онучці заклав дідусь — заслужений артист України Ярослав Кульчинський. Рівненська публіка добре пам’ятає пана Ярослава, непересічного соліста обласної філармонії, якого можна було слухати годинами. Батьки Ольги Сергій та Аліна Кульчинські теж музиканти: батько до останнього часу працював художнім керівником тієї-таки філармонії. А ще його сильний голос супроводжує церковні служби у храмах УПЦ КП за участю архієпископа Рівненського та Острозького Іларіона. Рідна сестра Ольги Христина пішла маминою стежкою й успішно грає на віолончелі.
А ось Ольга співає. Та як! Експерти відзначають не лише її унікальні вокальні дані, а й неабиякий артистизм, який вона сповна виявляє на паризькій сцені. У добру путь, рівненський соловейку!
До слова, ще одна оперна діва з Рівного — солістка Варшавської камерної опери Ольга Пасічник також підкорює сцени світу голосом (у неї теж сопрано), артистизмом та якимось особливим внутрішнім магнетизмом. Вочевидь, наші скромні, але відомі у світі солістки роблять для України неперевершену справу.
— Шкода тільки, що в рідній державі класична музика, яка, поза сумнівом, формує особистість, відходить на маргінес, — так кілька років тому сказала в інтерв’ю «УК» Ольга Пасічник, донька ректора Національного університету «Острозька академія» Героя України Ігоря Пасічника.
Дуже хочеться вірити, що ситуація хоч і поволі, але змінюється: принаймні, нещодавно, наприкінці січня, Ольгу Пасічник заворожено слухала публіка Львівської опери у Дзеркальній залі.