Збори резервістів першої черги добігають кінця. Усі резервісти до Різдвяних свят повернуться додому. Про це поінформував начальник управління підготовки персоналу Головного управління підготовки ЗСУ Микола Губень. Збори тривають у межах масштабної підготовки держави в умовах воєнного стану. Мета підготовки резервістів — відновлення навичок одних категорій військовозобов’язаних та навчання гостродефіцитних спеціальностей до забезпечення військ підготовленим персоналом — інших. Резервісти відновлюють набуті під час попереднього навчання знання і навички, бойовий досвід, повідомляє Укрінформ.
До восьми навчальних центрів ЗСУ направлено понад 3 тисячі військовозобов’язаних з усіх куточків країни. Підготовку організовано за 42 військово-обліковими спеціальностями й понад 120 спеціалізаціями (посадами).
«Ці всі навички — запорука успішного виконання бойових завдань. У разі зниження загроз вторгнення агресора на територію України всі резервісти відбудуть до Різдвяних свят додому й зустрінуть їх у колі сімей і рідних», — запевнили в Генштабі.