Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У харківському інформаційно-виставковому центрі «Бузок», повідомляє «Справжня варта», відкриється персональна виставка харківської художниці Дарини Денисової «Різдвяне диво».
За словами організаторів, художньому стилю харків’янки притаманні яскраві барви та захопливий колорит. У своїй творчості вона стилізує образи та грає емоціями, що не залишає глядачів байдужими.
Стиль Денисової, як стверджують фахівці, можна охарактеризувати як «щасливий живопис». Особливо вона полюбляє зображати котів, які на її роботах виглядають доволі органічно.
Свого часу Денисова закінчила навчання в Харківській академії дизайну і мистецтв. Її роботи входять до виставок та приватних колекцій таких країн, як Україна, Індія, Ізраїль, США, а також держав ЄС.