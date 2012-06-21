Учні та педагоги Ізюмської дитячої художньої школи імені С. Васильківського підготували для харків’ян унікальні подарунки на Святого Миколая. Виставку їхніх робіт, виконаних в техніках живопису та графіки, відкриють у галереї «Мистецтво Слобожанщини» саме цього дня. Тут око відвідувачів тішитимуть твори декоративно-вжиткового мистецтва: батик, бісер, паперові вироби, серед яких, безперечно, вирізнятимуться витинанка, мозаїка, вишивка, набивні роботи. А ще гостей подивують скульптурні мініатюри. У тому, що виставка матиме успіх, не сумніваються ні викладачі, ні їх вихованці, яких у школі майже 300. І ця впевненість ґрунтується на багаторічному досвіді роботи закладу, яка почалася з 1980-х років. Вона з невеличких класів при місцевій музичній школі виросла до спеціалізованого мистецького навчального закладу системи позашкільної освіти Міністерства культури України.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ