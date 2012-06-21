Для хлопчиків і дівчаток 5—10 років у Тернополі організували казковий вечір «Різдвяні традиції». Він був не простим, а благодійним. Кошти збирали для потреб місцевого дитячого будинку «Малятко».
Батьки разом з психологом Іриною Дмитришин розглядали тему вигоряння у вихованні сина чи доньки. Малеча тим часом уся була в полоні дивовижних історій. Казковою феєю Цукеркою-Полуницею для них стала знана тернопільська письменниця, засновниця дитячої креативної студії «ІРИска» Ірина Мацко. Вона читала власну казку «Дідусь Макове Зернятко», розповідала про народні різдвяні звичаї. Разом із дітьми пані Ірина колядувала, гралася в ігри, проводила конкурси, фотографувалася. Діти перевтілювалися у різні образи: чарівників, зайчиків і, звісно ж, у янголів та Санта Клаусів. Цукерка-Полуниця організувала казковий розіграш, під час якого малеча мала змогу виграти книжечку. На переконання Ірини Мацко, казку в житті можемо створити самі для себе і для когось, головне — щире бажання.
Доброчинний вечір наповнили не лише читанням і слуханням казки, колядуванням, забавами, а й подбали про майстер-клас. На ньому діти творили вироби власними руками разом з батьками. Ірина Мацко і поетеса Мирослава Стульківська запропонували зробити різдвяний підсвічник з апельсинових шкірок, пахучої гвоздики, ялинкових гілок і шишок, старих компакт-дисків. Гастропаб NATURA, де відбувалося благодійне дійство «Різдвяні традиції», пригостив усіх імбирним чаєм і смачним пирогом.