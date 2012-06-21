До Різдвяних свят у Львові традиційно прикрашають вітрини, зокрема й у центральній частині міста. Чимало підприємців, власників магазинів, ресторанів, готелів взяли участь у конкурсі на найкраще різдвяне декорування вітрин, попередньо подавши пропозицію до Галицької районної адміністрації, повідомила власкор «Урядового кур’єра» Христина Горобець.
А наприкінці року, що минув, Львівський міський голова Андрій Садовий нагородив переможців змагання. Як розповіли у прес-службі міської ради, результати оцінювала конкурсна комісія, що складалася з представників мерії, районної адміністрації та митців. «Ми провели глобальне дослідження і спільно з експертами визначили найкращі вітрини Львова. Це дуже важливо, тому що естетика створена і для львів’ян, і для гостей, вони закохуються, і це допомагає відчути їм смак нашого міста», — зазначив Андрій Садовий.
Загалом до участі у конкурсі надійшло майже 40 пропозицій. З-поміж них вибрали п’ять найкращих вітрин. Головним критерієм оцінювання була атмосферність Новорічно-Різдвяних свят. Приміром, за бажання, можна зробити фото з пінгвіном must have.