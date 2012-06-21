Різдвяну ялинку вперше встановили після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у покинутій Прип'яті. Про це повідомили на сайті телеканалу ZIK.
Відзначається, що на відкриття ялинки приїхали колишні жителі міста. Вони прикрасили святкове дерево новорічними іграшками та фотографіями з дитинства.
Нагадаємо, що катастрофа на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. В той день вибухнув четвертий енергоблок станції. Загальна площа радіаційного забруднення в Білорусії склала близько 46,5 тисячі квадратних кілометрів. На Україні були забруднені 50 тисяч квадратних кілометрів в 12 областях.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»