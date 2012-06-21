До такого висновку прийшли вчені нью-йоркського Медичного коледжу Альберта Ейнштейна. Експерти провели відповідне дослідження за участю майже 3 тисяч жінок, за якими спостерігали протягом 18 років.
При цьому вчені виділили два типи фігури. У постаті типу «яблуко» спостерігаються жирові відкладення на талії, а у «груші» жири відкладаються на стегнах.
Так у пацієнток з типом фігури «яблуко» в два рази частіше трапляються інсульти і серцеві напади. Крім того, вчені з'ясували, що жінки з фігурою «груша» в цілому рідше стикаються з іншими захворюваннями серцево-судинної системи.
«Жир в черевній порожнині виділяє в кров жирні кислоти і, в свою чергу, пов'язаний з підвищенням рівня холестерину і інсулінорезистентністю, що провокують діабет», – пояснив Цибін Ци з Медичного коледжу Альберта Ейнштейна.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»