Європейське агентство лікарських засобів (EMA) уточнило дані про ризик тромбозу при вакцинації препаратом AstraZeneca. Такий побічний ефект може виникнути у однієї людини з 100 тисяч вакцинованих.

Про це повідомляється на сайті EMA.

Регулятор ЄС зазначає, що вакцина ефективна для запобігання госпіталізацій і смертей через COVID-19.

"Найбільш часті побічні ефекти зазвичай легкі або помірні і проходять через кілька днів. Найбільш серйозні побічні ефекти - це дуже рідкісні випадки незвичайних тромбів з низьким вмістом тромбоцитів, які, за оцінками, виникають у 1 з 100 000 вакцинованих людей", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, EMA рекомендує продовжувати використовувати вакцину АstraZeneca в якості другої дози. В даний момент немає підстав для зміни поточних рекомендацій.

Раніше повідомлялося, що у Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca. У них виявили випадки тромбозу.