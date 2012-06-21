У багатьох країнах ЄС магазини припинили приймати готівку й перейшли на оплату лише банківськими картками, щоб таким чином зменшити ймовірність передачі коронавірусу від покупців продавцям. Проте Європейський центральний банк поширив заяву, де йдеться, що банкноти євро не становлять великого ризику зараження.
Щоб встановити це, ЄЦБ спільно з кількома європейськими лабораторіями провів спеціальне дослідження. Його результати засвідчили, що «коронавіруси набагато довше живуть на поверхні з нержавіючої сталі (наприклад, ручках дверей), ніж на банкнотах, виготовлених з бавовни. При цьому активність вірусу на гладких поверхнях у 10-100 разів вища протягом перших годин після забруднення», — написав у своєму блозі член ради директорів ЄЦБ Фабіо Панетта.
За його словами, дослідження також довели, що вірус важче переноситься з пористих поверхонь, таких як бавовняні банкноти євро, ніж з гладких поверхонь, таких як пластик. «В цілому банкноти не мають значного ризику зараження порівняно з іншими видами поверхонь, з якими люди стикаються у повсякденному житті», — підсумував Фабіо Панетта. У блозі проте не згадується про ризики інфікування, пов’язані з монетами.
Автор блогу також повідомив, що «ЄЦБ продовжує вивчати нові можливості розрахунків, зокрема цифрове євро. За словами Фабіо Панетти, «громадяни зможуть використовувати цифрове євро для оплати своїх повсякденних потреб через смартфони чи планшети».
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