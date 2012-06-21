Вчені стурбовані проблемою надмірного вживання кофеїну, тому вирішили з'ясувати, як відреагує організм на відмову від кавових напоїв.
На базі Університету Дьюка провели масштабне дослідження, в ході якого вчені з'ясували, які наслідки провокує різку відмова від кави. Якщо щодня випивати хоча б чашку кави, то в організмі збільшується концентрація глюкози, а також людина стає схильною до ожиріння. Навіть за 6 год до сну невелика порція кофеїну заважає засинанню та в цілому порушує процес сну.
Незважаючи на це, американські експерти не радять різко обмежувати вживання кави, адже в результаті відмови може з'явитися депресія, безсоння та більш серйозні порушення з боку психіки. Також можливі гормональні порушення: з незвички організм починає виробляти зменшену кількість гормонів (наприклад, адреналін), які бадьорять і призводять в тонус.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»