Історія еволюції людини розкриває нові таємниці. Гени скам'янілостей показали, що неандертальці та денисовці спрарювалися із загадковою групою вимерлих людей, що жила в Азії. Тепер вчені вважають, що предки всіх трьох відомих науці груп, змішувалися принаймні двічі з невідомими вимерлими гомінідами. Один із кандидатів-партнерів: Homo erectus, рання людина, яка покинула Африку майже 2 мільйони років тому, поширилася по всьому світу, і могла спарюватися з пізнішими предками людини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Неандертальців, які прийшли з Європи, знайшли в алтайській печері
Загальні предки неандертальців і денисовців схрещувалися з більш ранніми видами людей приблизно сімсот тисяч років тому. До такого висновку, як повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на іноземні ЗМІ, прийшли вчені з Сполучених Штатів Америки, які вивчили особливості ДНК стародавніх і сучасних людей.
На те, що наші далекі предки схрещувалися з ранніми примітивними видами Homo близько 700 000 років тому, вказує генетичний слід, який виявляється не тільки у викопних рештках древніх людей, а й у ДНК сучасних жителів Європи. Підтвердити це вдалося Алану Роджерсу з Університету Юти, який разом з колегами представив результати нового масштабного дослідження.
Роджерс використовував базу даних Simons Genome Diversity Project, інформацію з якої він порівнював з результатами аналізу ДНК сучасних жителів Великобританії і Франції. У проєкті були використані також дані, отримані за підсумками аналізу ДНК представників народу йоруба (Західна Африка).
«Ми виявили кілька загальних ділянок геному. Такі ж генетичні особливості є в матеріалі з Денисової печери, а також у фрагментах ДНК, які вдалося виділити з кісток у печері Віндія (Хорватія). Йдеться про гени примітивних видів Homo – наприклад, людини прямоходячої. Денисовці і неандертальці схрещувалися з представниками цього архаїчного виду приблизно сімсот тисяч років назад», – розповідає Роджерс.
Таким чином вчені зробили висновок, що предки неандертальців та денисців, яких вони називають неандерсованцями, взаємодіяли із «надархаїчною» популяцією, яка відокремилася від інших людей майже 2 мільйони років тому. Ймовірно, кандидатом є ранній представник нашого роду, таких як H. erectus або один із його сучасників. Змішування, швидше за все, відбулося за межами Африки, тому що тут виникли неандертальці та денисовці, і це могло відбутися принаймні 600 000 років тому.
«Я думаю, що суперархаїка була в першій хвилі гомінідів, які покинули Африку», – говорить Алан Роджерс.
«Вони залишилися в Євразії, значною мірою ізольовані від африканців, майже 700 000 років тому, коли неандерсованці покинули Африку і вступили з ними у взаємодію».
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" у вічній мерзлоті знайшли комаху, що пережила льодовиковий період. Вік унікального комахи понад 30 тисяч років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»