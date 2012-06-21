Стан і перспективи професійно-технічної освіти в Запорізькій області обговорили на засіданні регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів) при Запорізькій ОДА. Участь в обговоренні взяли директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки Микола Кучинський і заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук Ганна Романова.
Про стан діяльності закладів професійної освіти та виконання регіонального замовлення доповіла директор департаменту освіти і науки Запорізької ОДА Тетяна Озерова. В області первинну професійну підготовку в закладах профтехосвіти здійснюють зі 103 професій для промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва, торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального господарства, зв’язку. Щороку професійним навчанням в області охоплено до 13 тисяч осіб. Кожен другий за час навчання здобуває два й більше фахи, що підвищує мобільність випускників на ринку праці.
Середня чисельність учнів в одному ПТНЗ цьогоріч становить близько 440. Функціонує шість малокомплектних ПТНЗ з контингентом учнів менш як 200. При цьому проектну потужність закладів використовують лише наполовину, а витрати планують на утримання всього майнового комплексу.
«Через вузьку спеціалізацію, подрібненість такі заклади переважно не спроможні бути гнучкими, чутливими до місцевих потреб, — зазначає Тетяна Озерова. — Вони часто готують фахівців не тих професій, які потрібні на ринку праці. Крім того, адміністративно та економічно витратні, матеріально-технічно і ресурсно слабкі. Важлива умова розв’язання проблеми — створення багатогалузевих професійних навчальних закладів із сучасною матеріально-технічною базою, що потребує забезпечення належного фінансування.
2017 року обсяг регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів для професійно-технічних навчальних закладів становить майже 6 тисяч осіб, а зараховано на навчання до закладів 4918, тобто план регіонального замовлення виконано на 82%.
За підсумками засідання рада затвердила перспективний план набору в заклади професійно-технічної освіти на 2018 рік — 5690 учнів. Ухвалила рішення продовження модернізації мережі закладів профтехосвіти, збереження навчальних корпусів і гуртожитків, які тривалий час не експлуатують, для подальшого їх раціонального використання. Буде оновлено й осучаснено перелік професій кваліфікованих робітників згідно з потребами регіонального ринку праці.
«Ми зібралися з дуже важливого приводу, — підбив підсумки наради заступник голови Запорізької ОДА Едуард Гугнін. — Зміни до законодавства порушують питання з організації профтехнічного освітнього простору. Відповіді на них спільно шукають представники влади, бізнесу, освітньої галузі. Бо лише у взаємодії й співпраці зможемо зрозуміти, як формувати регіональне замовлення на робітничі кадри та організовувати освітній процес».