Вчені з Гарварда працюють над створенням крихітного робота. Згодом він не тільки може замінити бджіл, яких в природі стає все менше, а й рятувати людей і тестувати нові технології.
Перший прототип роботів бджіл представили в 2013 році. Пристрій був здатнитй махати крилами зі швидкістю 120 раз в секунду, підстрибувати і злітати. Модифікуючи модель, інженери навчили її утримуватися на стінах, пірнати і плавати. Кожна із завдань вимагала інноваційного рішення: зокрема, занадто легкий робот при контакті з водою не занурювався – тонути йому не дозволяв поверхневий натяг. Успіх прийшов після того, як робот перед зануренням став розганятися.
Але опинившись під водою, бджола-робот не могла випливти і продовжити політ. Цю проблему вирішили лише нещодавно в вересні 2017 року. Для того, щоб подолати поверхневий натяг, що заважає зльоту з-під води, фахівці додали до нижньої частини робота спеціальну камеру.
Випливаючи на поверхню, бджола набирає в камеру воду, яка розкладається на суміш водню і кисню за допомогою електролізу. У результаті робот отримує додаткову плавучість, і його крила можуть піднятися над поверхнею води. Досягнувши поверхні, апарат випускає електричний розряд, який підпалює газову суміш. Вона вибухає, і на цьому поштовху робот злітає.
Винахід має величезний практичний потенціал. Мініатюрний робот може бути застосований під час рятувальних операцій при пошуку постраждалих, оскільки він вільно переміщається в будь-якому середовищі. Його можна відправляти для збору наукових даних в важкодоступні місця.