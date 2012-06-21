В Японії робот освоїв професію священника. Нині творіння компанії «SoftBank Robotics» може проводити буддійські похорони, читаючи молитви та традиційно відбиваючи у барабан.
Про це повідомляє "News Hashmi".
Робота на ім’я «Pepper» продемонстрували на Міжнародній ярмарці похоронного бізнесу «Life Ending Industry EXPO 2017» у Токіо. Його представила компанія-розробник «SoftBank Robotics» — підприємство, яке займається виключно розробкою роботів-гуманоїдів.
Відео з презентації робота «Pepper» можна переглянути нижче: