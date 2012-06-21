Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Цього тижня у лікарні Вільного університету Брюсселя (VUB) у тестовому режимі розпочинає роботу соціальний робот на ім’я Пеппер, який інформуватиме відвідувачів про необхідність дотримуватися соціальної дистанції одне від одного.
Робот, який розмовляє голландською та французькою мовами, допомагатиме працівникам у приймальні лікарні й нагадуватиме пацієнтам, які приїжджають на консультацію, про основні принципи запобігання поширенню COVID-19. Розробники робота переконані, що дотримання заходів безпеки під час пандемії – надзвичайно важливе, щоб лікарня залишалася безпечним місцем як для пацієнтів, так і для персоналу.
Пеппер вітає пацієнтів у приймальному передпокої ще до того, як вони реєструються на прийом, та пояснює їм усі заходи безпеки. Все це відбувається безконтактно. Люди з порушеннями слуху можуть стежити за інформацією на екрані, розташованому на грудях робота, повідомляє газета Brussels Times. Таким чином робот перебирає на себе значну частину важливого завдання персоналу, яке їм доводиться часто повторювати, дозволяючи таким чином медикам зосередитися на прийомі тих, хто потребує допомоги.
Під час створення Пеппера лікарня Вільного університету Брюсселя співпрацювала з Науково-дослідним центром робототехніки Brubotics, який також діє при VUB. Робота запрограмовано на соціальну взаємодію з людьми, тобто з пацієнтами, які приходять на консультацію. Перший тиждень він працюватиме у тестовому режимі, коли його роботу ретельно контролюватимуть розробники.