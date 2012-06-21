Компанія Boston Dynamics опублікувала новий ролик з демонстрацією можливостей людиноподібного робота Atlas, який робить гімнастичні вправи.
Atlas виконав кілька простих завдань: стійку на руках, стрибок з оборотом на 360 ° і стрибок з підняттям ніг у різні боки. При цьому робот робив всІ вправи в загальній послідовності.
Boston Dynamics в описі відео пишуть, що для плавного переходу Atlas від одного елемента до іншого вони використовували прогнозуючий контролер. З його допомогою машина відстежує свої рухи. За словами інженерів, новий алгоритм дій працює на 80% ефективніше за попередні. Однак це все ще не виключає помилок в роботі «Атласу».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»