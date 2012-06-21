З цього тижня Європейська Комісія вступила у нову фазу виходу з ізоляції. Її співробітники поступово почали повертатися до офісів, але дистанційна праця все ще залишається нормою.
З початком карантинних заходів у Бельгії 17 березня, Єврокомісія вирішила відправити 90% некритичного персоналу на дистанційну форму роботи. Решта десять критичних відсотків найважливіших європейських чиновників продовжували щодня їздити в офіс.
«Критичний» і «некритичний» термін персоналу залежить від характеру покладених завдань та їх важливості для повноцінного функціонування Єврокомісії. Як повідомляють у пресслужбі ЄК, для переважної більшості персоналу робота в онлайн режимі вже стала звичною, при цьому ефективність праці європейських чиновників є «дуже високою». Тож повернення персоналу ЄК до повноцінних робочих днів відбувається поступово і на добровільній основі.
Критичний персонал, якому необхідно приходити до офісу, та персонал, який приходить до офісу на добровільних засадах, зобов’язаний чергувати роботу вдома та на робочому місці, строго дотримуючись усіх заходів безпеки, зокрема правил гігієни та соціального дистанціювання. Строгі обмеження триватимуть протягом певного перехідного періоду для того, щоб максимально убезпечити працівників ЄК від ймовірного зараження на коронавірус. Поки що представники Єврокомісії не проводять фізичних зустрічей, окрім тих які є насправді важливими. Наразі у ЄК не відбувається жодних заходів, у яких бере участь велика аудиторія.
На сьогодні лише 24% персоналу ЄК заявили про намір повернутися на робоче місце. Дистанційна праця зменшує потребу в офісних приміщеннях, щоденних поїздках на роботу та забруднення повітря, тому не виключено, що до цього методу вдаватимуться і після завершення пандемії. Чи намагалися в ЄК оцінити ефективність роботи дистанційних працівників?
«Таке оцінювання ще не проводилося, але ми постійно спостерігаємо за загальною продуктивністю роботи усього апарату Єврокомісії», — повідомили у пресслужбі ЄК. Там наголошують, що протягом тривожних днів під час пандемії «Єврокомісія змогла залишатися високопродуктивною завдяки спільним зусиллям усіх співробітників, тих, хто працює в офісі, та тих, хто трудиться з дому». Показником ефективності у ЄК називають велику кількість законодавчих пропозицій та рішень, ухвалених від початку кризи.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»