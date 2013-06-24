245 об’єктів критичної інфраструктури у Дніпропетровській області слід забезпечити захистом від атак в межах підготовки до наступної зими. Ще 96 об’єктів мають отримати захист у Запорізькій області. Ці роботи з підготовки енергетики та ЖКГ до холодів передбачено планами стійкості регіонів, які було представленої на засіданні урядового Координаційного центру. З огляду на інформацію про можливі російські удари Прем’єр­міністр Юлія Свириденко доручила головам ОВА розпочати виконання робіт негайно.

Планом стійкості Дніпропетровщини крім захисту 245 об’єктів критичної інфраструктури передбачено введення понад 50 МВт додаткової розподіленої генерації до вересня цього року. Зокрема, для забезпечення роботи об’єктів тепло­ і водопостачання, водовідведення та інших. Заплановано закупівлю 280 одиниць обладнання резервного живлення.

Окремий пріоритет — децентралізація теплопостачання. На Дніпропетровщині передбачено введення понад 302 МВт розподіленої теплової генерації. Потреба у фінансуванні плану стійкості Дніпропетровської області — понад 20,3 млрд грн.

План стійкості Запорізької області передбачає захист 96 об’єктів критичної інфраструктури та введення майже 100 МВт розподіленої генерації. Резервне живлення вже зараз забезпечує понад 87% потреб об’єктів. Додатково буде закуплено 14 генераторів для підприємств тепло­ і водопостачання, а також введено понад 22 МВт додаткової теплової генерації. На реалізацію плану стійкості Запорізької області потрібно 5,5 млрд грн.

«Минулого тижня уряд надав кошти на першочергові роботи в межах планів стійкості регіонів. Із них Дніпропетровщина отримала 540,3 млн грн, Запорізька область — майже 2 млрд грн, — зазначила очільниця уряду. — Загалом було надано 12,85 млрд грн — прифронтовим регіонам на захист об’єктів критичної інфраструктури у громадах та Агенції відновлення на захист високовольтних підстанцій», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.