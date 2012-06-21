Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів низки іноземних країн: Словацької Республіки — Марека Сафіна, Малайзії — Дато Раджа Реза Раджа Заіб Ша, Нової Зеландії — пані Мері Патриції Терстон, Республіки Панама — Енріке Антоніо Зарак Лінареса, Королівства Таїланд — пані Сансані Сахатсарангші.
Під час бесіди з послом Словацької Республіки Мареком Сафіним Президент висловив вдячність за послідовну підтримку Словаччиною суверенітету й територіальної цілісності України та допомогу в реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі. Було відзначено інтенсивність українсько-словацького політичного діалогу та активізацію торговельно-економічного співробітництва протягом останніх років. Йшлося також про посилення взаємодії двох країн на євроатлантичному напрямі та в межах регіонального формату «Вишеградська четвірка плюс».
Увагу посла Малайзії було привернуто до важливості підтримання регулярного українсько-малайзійського політичного діалогу. Глава держави наголосив на доцільності залучення потенціалу наявних двосторонніх механізмів співпраці, зокрема у торговельно-економічній та оборонній галузях. Було також підкреслено необхідність прискорення проведення установчих засідань відповідних спільних комісій.
Співрозмовники обговорили поглиблення взаємодії у багатосторонніх форматах. Президент підкреслив важливість подальшої співпраці з метою притягнення до відповідальності винних у збитті літака малайзійських авіаліній МН17.
Послу Нової Зеландії глава держави висловив удячність за підтримку її країною суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорено питання підвищення рівня двосторонньої торгівлі та економічної співпраці двох держав, залучення новозеландських інвестицій в економіку України. Йшлося також про перспективи започаткування діалогу із Новою Зеландією щодо лібералізації візового режиму для громадян України.
З послом Республіки Панама в Україні було розглянуто питання активізації політичного діалогу та перспективи подальшої взаємодії у торговельно-економічній сфері, включаючи поглиблення інвестиційної співпраці. Глава держави висловив вдячність за незмінну підтримку Панамою територіальної цілісності та суверенітету України, повідомляє департамент прес-служби АП.
Під час зустрічі з послом Королівства Таїланд в Україні (за сумісництвом) наголошено на важливості активізації двосторонніх політичних контактів. Було відзначено позитивну динаміку товарообігу між обома країнами, що свідчить про значний потенціал для поглиблення торговельно-економічної співпраці. В цьому контексті підкреслено актуальність започаткування діяльності міжурядової Спільної комісії з питань торгівлі.
Президент позитивно оцінив рішення керівництва Королівства Таїланд про призначення Надзвичайного і Повноважного посла Королівства Таїланд в Україні за сумісництвом з резиденцією у Республіці Польща, а не в Російській Федерації.
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«Урядового кур’єра»