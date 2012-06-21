За сприяння обласної служби зайнятості у 2017 році на Черкащині знайшли роботу понад 35 тисяч осіб. Більше 33 тисяч заявлених роботодавцями вакансій вдалося укомплектувати. Цей показник, як сказала заступник директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна, — один із найвищих серед регіональних служб зайнятості й становить 92%.
— Ринок праці області торік демонстрував тенденції до зменшення навантаження, — наголосив директор обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко. — Це підтверджують і дані Державної служби статистики України. Так, протягом року середньооблікова чисельність працюючих громадян поступово зросла. Також є тенденція до зменшення кількості тих, хто перебуває в умовах вимушеної неповної зайнятості. На підприємства, в установи й організації прийнято працівників більше, ніж звільнено. Рівень зайнятості населення в області зростає. 2017 року послугами обласної служби зайнятості скористалося більше 51 тисячі безробітних, що менше, ніж позаторік.
Налагодження тісної співпраці з роботодавцями сприяло зростанню кількості роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості області щодо задоволення кадрових потреб. Близько 7 тисяч роботодавців заявили про потребу в працівниках. Для охочих здобути нову професію або підвищити свій кваліфікаційний рівень служба зайнятості на замовлення роботодавців організовує навчання в професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, установах з урахуванням побажань безробітних. Здійснюється це за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування. У 2017 році майже всі вони після закінчення навчання працевлаштовані.