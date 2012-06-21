Пенсійна реформа зобов'яже роботодавців брати на роботу людей у віці від 45 років за квотним принципом, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає ТСН.
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За його словами, законопроект №6614 передбачає, що 4% найманих працівників у будь-якому трудовому колективі повинні бути люди від 45 років і старше.
«Це квотний принцип. Ми його обов'язково введемо, і будемо стежити через нашу державну службу праці за тим, щоб ця норма дотримувалася», – сказав Рева в ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1 + 1.