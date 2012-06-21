Полтавщина допомагає країні розв’язувати проблему забезпечення молодими інженерно-технічними кадрами вітчизняних заводів і підприємств. У тамтешніх 36 професійно-технічних училищах, де вчаться близько 10 тисяч майбутніх висококваліфікованих робітників, стали запроваджувати STEM-освіту, що поєднує теоретичну науку, технології, інженерію й математику. Ці дисципліни вивчають не окремо, а в комплексі. Учні знайомляться з новими напрямами розвитку точних наук та інженерії, потім реалізують вивчене на практиці. Під час навчання у них є змога творчо реалізовувати власні ідеї, використовувати інформаційно-комунікаційні технології й навіть працювати з робототехнікою.
На фінансування сучасної освіти торік з обласного бюджету надано понад 31 мільйон гривень. За ці кошти придбали 63 сучасні комплекти для ПТУ: інноваційні кабінети природничо-математичної підготовки з інтерактивними засобами навчання, обладнання для автомобільної навчальної програми, для підготовки спеціалістів з виготовлення виробів із тканин. Першими їх отримали два заклади Кременчука, Решетилівський професійний аграрний ліцей і Гадяцьке вище професійне аграрне училище.