У січні — жовтні 2017 року до Державної служби зайнятості звернулось 169 тисяч роботодавців, які подали відомості про 904 тисячі вакансій. Це значно перевищує торішні показники. Так, кількість роботодавців, які звернулись до ДСЗ, зросла порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 11%, а кількість вакансій — на 12%. З огляду на активізацію економічних процесів розпочинається соціальний проект під гаслом «Живи та працюй в Україні», головна мета якого — пожвавлення ринку праці, повідомляє Держпраці.
За цей період кількість осіб, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості, зросла на 38 тисяч, або на 6%, і становила 693 тисячі. 44% з них працевлаштували оперативно, до надання статусу безробітного. 200 тисяч осіб залучали до громадських та інших тимчасових робіт. 153 тисячі безробітних проходили профнавчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах профтехосвіти, зросла на 18% і становила 41 тисячу осіб. Кількість безробітних станом на 1 листопада 2017 року, порівняно з відповідною датою 2016 року, скоротилася на 11% і становила 282 тисячі.