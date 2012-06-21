Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Для Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка брати участь у міжнародних проєктах — не новина. Цього разу книгозбірня добилася участі в реалізації проєкту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги», який втілює в життя всеукраїнське громадське об’єднання «Українська бібліотечна асоціація» за підтримки Євросоюзу. Партнерами є публічна бібліотека міста Орхус, що в Данії, та Білоруська бібліотечна асоціація.
Закарпатські бібліотекарі ввійшли в число переможців, відібраних з-поміж 103 претендентів з усієї країни. Загалом відібрано 26 учасників із України і 6 із Білорусі.
У формі вебінарів бібліотекарі учитимуться створювати інноваційні послуги, використовуючи спеціальну методологію, розроблену Публічною бібліотекою американського міста Чикаго та Публічною бібліотекою данського Орхуса під назвою «Дизайн-мислення для бібліотек». Також працівники бібліотеки два тижні стажуватимуться за участі тренерів із України та Данії.
Підсумком стане впровадження нової бібліотечної інноваційної послуги з розвитку креативних індустрій. Її презентуватимуть на ХІ Львівському міжнародному бібліотечному форумі, що відбудеться у вересні цього року.