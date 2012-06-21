У святкових клопотах пробігаю майданом Незалежності в Рівному. Зі сцени, облаштованої біля пам’ятника Тарасові Шевченку, лунає: «Вставайте, браття мої милі…» Такої різдвяної колядки ще не чула. Прислухаюся й придивляюсь — знайомі обличчя! Попереду — відомий уже читачам «УК» Сергій Пандрак (Сивий), доброволець батальйону «Айдар», який на війні на сході України втратив ногу. Нині Сергій — керівник спілки учасників бойових дій та АТО «УВО». Йому й належить ідея цього дійства:
— Разом із побратимами вирішили виконати трохи призабуті повстанські колядки, які знайшли в Дубенському районі. Запросили до співпраці лірника Андрія Ляшука, залюбки долучилися й наші родини. Розділити різдвяну радість з Україною на рівненський майдан Незалежності приїхало півсотні моїх побратимів з усіх районів області. Це переважно добровольці, які пішли захищати державу з перших днів російської агресії. З костюмами нам люб’язно допомогла дирекція обласного музично-драматичного театру та особисто директор Володимир Петрів. Тут-таки, на велелюдному майдані, ми нагородили почесними народними відзнаками наших побратимів.
Але на цьому подарунки для рівнян і гостей міста від захисників-добровольців не закінчились: у новорічно-різдвяному надвечір’ї з’явився незвичний вертеп. Ірод — Володимир Путін, його охорона — зелені чоловічки в балаклавах, які полонили невинних ангеликів. Але «Ангели світла» (добровольці) їх звільнили: добро і правда, як завжди, перемагають зло.
Один із рівненських телеканалів допоміг нашим захисникам зняти кліп із цим незабутнім вертепом, тож він уже шириться інтернетом. А невдовзі, має надію Сергій Пандрак, Україна побачить його на центральних телеканалах. Колоритні виступи атовців стали родзинкою різдвяної феєрії, яка триватиме в Рівному до 19 січня. Тоді відбудеться ХІV фестиваль пісенно-музичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви» і VІ міський фестиваль вуличних вертепів та вуличних музик. Ось так весело й патріотично колядує Рівненщина, вписуючи неповторний рядок в новітню історію України.