Годинник Rolex Daytona, що належав легендарному актору і режисеру Полу Ньюману, продали на аукціоні в Нью-Йорку за майже 18 мільйонів доларів.
Про це повідомляє BBC.
Цей годинник акторові подарувала його дружина Джоанн Вудвард в 1969 році під час зйомок фільму «Переможці», в якому вони знімалися разом.
Ньюман згодом користувався ним як секундоміром, щоб заміряти час заїздів на автоперегонах, в яких він брав участь.
Годинники Ньюмана з нержавіючої сталі були продані анонімному покупцеві по телефону за 17,8 млн доларів.
Це рекордна сума, яку коли-небудь виручили на аукціонних торгах за наручний годинник.
У 1984 році дружина подарувала Ньюману новий годинник, а Rolex Daytona він віддав тодішньому приятелеві своєї дочки Джеймсу Коксу, який і виставив їх на аукціон, пообіцявши частину виручених коштів перерахувати до благодійного фонду Newman's Own Foundation.
Пол Ньюман помер в 2008 році у віці 83 років.