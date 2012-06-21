Автоконцерн Rolls Royce заявив про те, що почне випускати літаючі таксі з вертикальним зльотом і посадкою, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Engadget. Наголошується, що апарат зможе перевозити до п'яти пасажирів, а його серійне виробництво розпочнуть у 2020 році.
Представлена Rolls Royce розробка відрізняється від аналогічних продуктів тим, що обладнана крилами, які під час зльоту і посадки повертаються на 90 градусів. Під час горизонтального польоту апарат приводиться в рух хвостовими гвинтами, енергію для яких виробляє генератор потужністю до 500 кВт. На думку розробників, використання гвинтів дозволить знизити рівень шуму.
Літаюче таксі оснащене газовим двигуном і зможе перевозити пасажирів на відстань до