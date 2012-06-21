Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Сучасному керівникові не обійтися без цілеспрямованого спілкування з підлеглими. Від того, наскільки добре він володіє універсальними психологічними методами і прийомами, спрямованими на створення умов для ефективної роботи, великою мірою залежить успіх усього колективу. А особливо в умовах трансформації управлінських відносин, яка нині відбувається.
На Черкащині для державних службовців апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації влаштували спеціальний тренінг управлінської комунікативності. Його учасники удосконалювали свої управлінські вміння і навички, зокрема в напрямку планування та організації, контролю роботи підлеглих.
Держслужбовці відпрацьовували психологічні аспекти взаємодії людей, стилі управління підлеглими, інструменти ефективних комунікацій за допомогою практичних вправ, рольових ігор і практикумів. У цьому їм допомагали досвідчені викладачі-тренери. Як вважає директор обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Сергій Демченко, тренінг допоміг службовцям значно удосконалити управлінську культуру, підвищити ефективність їхніх рішень.