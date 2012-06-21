Роман і Андрій Зінченки — засновники й координатори української мережі енергетичних інновацій Greencubator, громадські активісти, що працюють у сфері енергетичних інновацій, енергоефективності і відновлювальної енергетики, днями отримали світову славу. Вони визнані переможцями престижного конкурсу Стенфордського університету Bright Award-2017.
Після того як брати втратили престижну роботу, у них з’явилося багато часу. Тож вони допомагали батькам будувати будинок, впроваджуючи там зелені технології. А потім вирішили, що про це має дізнатися світ.
Нині вони ламають не лише спосіб мислення про джерела енергії, довкілля, майбутнє. Вони ламають шаблонний підхід до цих проблем. Громадянська активність братів Зінченків не обертається навколо гучних конференцій, високочолих круглих столів і затверджених одноголосно формулярів. Навпаки, для них ближчий принцип «Візьми і зроби!» Беруть і роблять! А водночас, як зазначає сайт The Ukrainians, — власним прикладом і безкінечною вірою у справу залучають до «зеленої спільнореалізації» сотні інших людей — молодих, проактивних і фахових.