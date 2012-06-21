У престижній картинній галереї, що в замку «Паланок» у Мукачеві, відкрито виставку художньої школи ROM-ART. Це творчий звіт талановитих учнів Тиберія Йонаша, тут близько 80 найкращих робіт, створених за останні три роки. Саме стільки часу існує творче об’єднання, до якого входять здебільшого діти ромської національності.
Гостей зустрічають майстерно виконані пейзажі, натюрморти, портрети. Сповнені етнічного колориту, вони відображають елементи побуту, культури представників цієї національності — однієї з найпоширеніших на Закарпатті.
Представлено й твори Тиберія Йонаша. Випускник Ужгородського коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі, він неодноразово брав участь у виставках і в Україні, і за її межами. Пан Тиберій ром за національністю, тож допомагає розкритися талантам своїх одноплемінників із Мукачева й інших населених пунктів Закарпаття.
В унікальній художній школі міста над Латорицею пан Тиберій навчає своїх вихованців різних малярських технік, викладає малюнок, композицію, живопис. Чимало його учнів виявляють особливі здібності до малярства, спростовуючи поширену думку, начебто роми здатні лише до музики, співів і танців.
Виставка, що відбувається за підтримки міжнародного фонду «Відродження», далеко не перша в історії ROM-ART. Однак нині уперше буде представлено художній каталог учнів цієї школи. Його надрукували завдяки згаданому благодійному фонду, за кошти якого юні ромські художники мають також олівці, пензлі, фарби, папір, полотно, рамки й інші речі, необхідні для творчості.
У картинній галереї замку «Паланок» із ромським вернісажем можна буде ознайомлюватися два тижні.