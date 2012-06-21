Португальці обіграли швейцарців і вийшли у фінал Ліги націй УЄФА. Півфінальний матч, що проходив в Порту на стадіоні «Драгау», завершився перемогою господарів поля з рахунком 3: 1.
Автором першого гола в матчі став капітан португальців Кріштіану Роналду. На 25-й хвилині матчу він результативно пробив зі штрафного. На 57-й хвилині у збірної Швейцарії з пенальті відзначився Рікардо Родрігес. Штрафний був призначений головним арбітром зустрічі Феліксом Бріхом за фол Нельсона Семеду на Стівена Цубер після перегляду VAR.
Цікаво, що перед цим суддя призначив 11-метровий удар у ворота збірної Швейцарії, але змінив своє рішення після перегляду відеоповтору.
Однак втримати нічию швейцарці не змогли. На 88-й і 90-й хвилинах Роналду відправив у ворота суперників свої другий і третій м'ячі.
Суперник португальців визначиться у четвер, 6 червня, в матчі збірних Нідерландів і Англії. Фінал відбудеться в неділю 9 червня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»