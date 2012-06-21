Португальський форвард туринського футбольного клубу «Ювентус» Кріштіану Роналду встановив новий рекорд.
Кріштіану Роналду відзначився голом у поєдинку між "Ювентусом" і "Сампдорією", який став його 13-м в одному сезоні Серії А. Минулий рекорд належав Руї Баррошу, який в одному сезоні зміг забити 12 м’ячів. Про це повідомляє ua-football.
"Зараз проходить матч між "Ювентусом" і "Сампдорією". Поки що рахунок в матчі 1:1. Перший гол забив Кріштіану Роналду. На це йому знадобилося лише 153 секунди. Цей гольовий удар дозволив Роналду записати в свій актив черговий рекорд. Тепер він є кращим португальським бомбардиром за один сезон в Серії А. На його рахунку 13 голів", - йдеться в повідомленні.