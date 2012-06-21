Євросоюз не визнає вироку українському активістові Володимирові Балуху та вимагає звільнити із в’язниць Криму й Росії всіх протиправно ув’язнених українців. Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішньої діяльності. У відомстві зазначили, що не визнають юрисдикції анексованого Росією Криму і суду, який виніс вирок для українця. У Євросоюзі зауважують, що кримськотатарському активістові Бекіру Дегерменджі, якого ув’язнили торік у листопаді, треба надати належну медичну допомогу.
«Міжнародні спостерігачі з прав людини повинні отримати повний вільний і безперешкодний доступ на півострів. Євросоюз очікує, що всіх протиправно утримуваних українських громадян на нелегально анексованому Кримському півострові і в Росії звільнять якнайшвидше», — наголошують в ЄС.