Працівники Служби безпеки України затримали на Черкащині агента служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Оперативники спецслужби встановили, що уродженець Самари, який тривалий час проживав на території Черкаської області та отримав українське громадянство, був завербований ще у 1996 році Службою зовнішньої розвідки РФ. З початком російської агресії куратори поставили агентові завдання стати учасником громадсько-політичних структур патріотичного спрямування. Працівники СБУ задокументували, що зловмисник здійснював підривну діяльність у Києві та на Черкащині, а інформацію передавав російським спецслужбам. З початком бойових дій на сході України він також вербував найманців для участі у бойових діях на боці терористичних організацій.
Працівники контррозвідки СБУ затримали агента під час спецоперації, а під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили мобільні пристрої з контактами кураторів та комп’ютерну техніку з доказами передачі інформації спецслужбам РФ. Затриманому оголошено про підозру.