Упродовж доби 7 вересня росіяни атакували енергетичні об'єкти у кількох областях, енергетики вже заживили частину знеструмлених споживачів. Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Минулої доби ворог масовано атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього були локальні відключення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, більшу частину споживачів на ранок понеділка вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що станом на 9:30 8 вересня споживання електрики на 4,1% меншим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 5 вересня. Зазначається, що причиною цього є ясна погода. Вона зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Водночас Укренерго радить раціонально споживати електрику. «Враховуючи погодні умови, сьогодні доцільно перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00», - зауважують у компанії.

Джерело: Укрінформ