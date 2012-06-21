У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2017/18 донецький «Шахтар» на виїзді відігрався після швидкого пропущеного м’яча від роттердамського «Феєнорда» й здобув надважливі три очки.
Господарі стадіону «Де Кейп» за потужної підтримки місцевих уболівальників кинулися вперед з перших хвилин, і українська команда не впоралася з натиском. Після кількох небезпечних моментів біля воріт Андрія П’ятова нідерландці святкували гол: Тоні Вільєна пробив з-за меж штрафного майданчика, голкіпер донеччан відбив м’яч перед собою, а першим на добивання встиг Стевен Бергхейс.
Українцям вдалося заспокоїти гру і повести її в більш звичному для себе ключі. Успіх прийшов на 24-й хвилині, коли Фред віддав розрізну передачу, а його співвітчизник Бернард обіграв воротаря господарів Бреда Джонса і поцілив у порожні ворота. На перерву команди пішли з рахунком 1:1.
«Гірники» забили вдруге на 54-й хвилині: Марлос залучив до атаки правого захисника Богдана Бутка, який знайшов пасом Бернарда — бразилець головою оформив «дубль».
За 20 хвилин до закінчення поєдинку «Шахтар» залишився в меншості: центральний захисник донеччан Ярослав Ракицький отримав другу жовту картку. «Феєнорд» намагався скористатися чисельною перевагою, та «гірники» вистояли. У другому матчі в групі F «Наполі» зазнав поразки від «Манчестер Сіті» (1:2). Тож «Шахтар» з шістьма очками нині посідає друге місце, і питання виходу до наступної стадії турніру може вирішитися вже в наступному домашньому поєдинку з тим-таки «Феєнордом».
Утім, головний тренер гірників Паулу Фонсека на прес-конференції після матчу в Роттердамі більше говорив не про цю гру, а про майбутнє протистояння з київським «Динамо».
«Чи буде складно налаштувати команду на гру чемпіонату країни з «Динамо»? Гадаю, ні. Я вже не раз повторював, і це справді реальність: наша головна мета — чемпіонат України. Ви чудово знаєте, що означає протистояння «Динамо» та «Шахтаря». Футболісти будуть повністю готові і мотивовані», — цитує португальського фахівця офіційний сайт ФК «Шахтар». А який з нього прогнозист дізнаємося недільного вечора 22 жовтня.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»