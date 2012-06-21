Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Понад сто дітей Сумщини, які потребують особливої уваги, відпочили торік у грудні впродовж дев’ятої оздоровчої зміни патріотичного спрямування «Я люблю Україну!»
У державному позашкільному оздоровчому закладі санаторного типу «Ровесник» для них організували і провели численні усні журнали, тренінги, конкурси, змагання, екскурсії, фестивалі, Парад вишиванок, День козацької слави, українські вечорниці та багато інших пізнавальних та розважальних заходів.
Окрім того, дітлахи оздоровилися завдяки масажу, вітамінній, фіто-, бальнеотерапії, аби з новими силами приступити до навчання у новому році.