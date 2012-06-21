Обcяг роздрібної торгівлі в Україні в січні — червні 2020 року зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом 2019-го (у порівнянних цінах) до 528,7 мільярда гривень. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Згідно з повідомленням, найбільше обсяг роздрібної торгівлі зріс в таких областях: Чернігівській — на 10,8%, до 9,9 мільярда гривень; Луганській — на 10%, до 5 мільярдів і у Волинській — на 7,9%, до 9,8 мільярда гривень. За інформацією Держстату, обсяг роздрібної торгівлі в червні 2020 року порівняно з червнем 2019-го зріс на 1,4%. Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні — червні 2020 року становив 386,1 мільярда гривень, що на 3,7% більше від показника за січень — червень 2019 року. Як повідомляє УНІАН, обсяг роздрібної торгівлі в Україні за підсумками 2019 року зріс на 10,5%.