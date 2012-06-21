Як повідомляє Live Science, результати масштабного дослідження наведені в праці Кена Дарка, директора Назаретського археологічного проєкту. Назарет вважається містом, в якому виріс Ісус. Однак з Біблії відомо, що в рідному місті до нього ставилися зневажливо. Його не приймали навіть деякі члени його сім'ї.
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Археологічні розкопки дозволили відкрити цю таємницю. Вони свідчать про те, що люди з Назарета досить довго відмовлялися прийняти римську культуру і навіть повстали проти Римської імперії у 70-тих роках нашої ери.
Протистояння Назарета римським звичаям контрастувало з поведінкою жителів сусіднього міста під назвою Сепфоріс. Там римська культура процвітала, великим попитом користувалися римські товари. Коли в Назареті було піднято повстання, в Сепфоріс чеканили римські монети. Такий культурний поділ фактично створив невидимий бар'єр між цими містами.
За словами Дарка, його дослідження не призначене для того, щоб пролити світло на Біблію. Але результати можуть допомогти пояснити деякі біблійні історії про Ісуса.
«Жителі Назарета рішуче відкидали римські цінності і звичаї, вважаючи їх нечистими, що, можливо, контрастувало з деякими вченнями Ісуса, - вважає Дарк. - Ідея про порятунок, яку проповідував Ісус, також могла викликати суперечки у місцевих жителів, які, можливо, прагнули створити культурний бар'єр між собою і римлянами».
За його словами, вчення Ісуса про релігійну чистоту не відповідало уявленням жителів Назарета про чисте і нечисте. Городяни дотримувалися суворого тлумачення єврейського релігійного закону. Для цього їм, мабуть, навіть довелося піти в підпілля.
«Більш ніж за сто років розкопок було знайдено безліч сховищ і схованок у центрі Назарета, що відносяться до римського періоду, - пише в своєму дослідженні Дарк. - Є дані про розвинене землеробство, кар'єри і гробниці. Раніше вчені думали, що Назарет був дуже маленьким поселенням за часів Ісуса, можливо, не більше за село. Але археологічні знахідки говорять про те, що Назарет був більшим, ніж спочатку передбачалося».
У Назареті археологи розкопали гробниці, які називалися «Кохіма», їх вирубали в скелях. Входи в них закривали великими каменями. Вважається, що саме в такій гробниці був похований Ісус.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»