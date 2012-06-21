Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області виявили злочинну схему незаконного виготовлення підакцизної продукції.
За повідомленням прес-служби відомства, підпільний цех був облаштований у нежитловому приміщенні у м. Конотоп. Спирт виготовляли без будь-якого дотримання санітарних норм, стандартів, правил гігієни, а просто очищували технічну рідину, яка містить етиловий спирт та ряд інших компонентів, а потім фасували та оптовими партіями реалізовували на території Київської та Сумської областей.
У ході проведених обшуків вилучено понад 22 тони фальсифікованого алкоголю, промислову установку, інше обладнання — фільтри, шланги, насоси, лічильники, тару тощо, а також два вантажних автомобіля. Всього на суму близько 9 мільйонів гривень.
Водночас у порядку ст. 208 КПК України затримано організатора незаконного виробництва алкогольних напоїв, якому повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України.