Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Чмирівська громада не лише вдало візуалізує бюджетні процеси на своєму сайті, а й створила друковані посібники для різних груп населення, які наочно показуються, на які цілі витрачаються спільні гроші. Так у розмальовці для найменших веселі чоловічки поливають дерева, на яких ростуть «яблука» – тобто доходи, які можна витратити на культури, освіту чи соціальний захист.
«Так просто та зрозуміло пояснюються складні бюджетні терміни, різниця між державним фінансування і власними доходами. Такий підхід дозволяє кожному відчути причетність до справ громади, усвідомлено сприймати принципові зміни, що відбуваються на їх території», – вважає експертка Ольга Терент’єва.
Як повідомляє пресслужба Луганського регіонального офісу Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку (U-LEAD), днями представники громад розглянули практичні аспекти оцінки ефективності бюджетних програм.