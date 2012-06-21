Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»

Чмирівська громада не лише вдало візуалізує бюджетні процеси на своєму сайті, а й створила друковані посібники для різних груп населення, які наочно показуються, на які цілі витрачаються спільні гроші. Так у розмальовці для найменших веселі чоловічки поливають дерева, на яких ростуть «яблука» – тобто доходи, які можна витратити на культури, освіту чи соціальний захист.

Представникам Чмирівської ОТГ вдалося зацікавити колег досвідом візуалізації бюджетних процесів

«Так просто та зрозуміло пояснюються складні бюджетні терміни, різниця між державним фінансування і власними доходами. Такий підхід дозволяє кожному відчути причетність до справ громади, усвідомлено сприймати принципові зміни, що відбуваються на їх території», – вважає експертка Ольга Терент’єва.

Розмальовка про бюджет допомагає просто та зрозуміло пояснити складні бюджетні терміни. Фото зі сторінки Луганського регіонального офісу U-LEAD у Фейсбук

Як повідомляє пресслужба Луганського регіонального офісу Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку (U-LEAD), днями представники громад розглянули практичні аспекти оцінки ефективності бюджетних програм.