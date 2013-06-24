Фермери, що подали заявки на участь в державній програмі компенсацій розмінування земель сільгосппризначення, у травні отримали у використання близько 660 га очищених від мін та вибухівки угідь. Минулого місяця також розпочато розмінування ще за пʼятьма угодами, за якими буде очищено та передано фермерам ще майже 1,35 тисячі гектарів земель, повідомив заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний. Всього зі старту програми фермери отримали у використання понад 2 тисячі очищених земель. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Як зазначив Ігор Безкаравайний, минулий місяць взагалі став надзвичайно продуктивним та навіть знаковим для сфери протимінної діяльності (ПМД) в Україні.

«У травні отримав державний сертифікат перший вітчизняний важкий дистанційний комплекс розмінування. «ГАРТ 5100», - повністю українська розробка, що не поступається іноземним аналогам. Минулого місяця ми отримали сотого сертифікованого оператора протимінної діяльності, що працює в Україні. Така кількість операторів – свідчення того, що наша ставка на створення прозорого конкурентного ринку, як механізму, який здешевить та пришвидшить розмінування, спрацювала», - сказав Ігор Безкаравайний.

Заступник Міністра економіки підкреслив, що Уряд далі продовжує працювати над удосконаленням механізмів сертифікації операторів. Зокрема, триває робота над запровадженням сертифікації операторів ПМД через Портал Дія.

Ключовим напрямком залишається також впровадження штучного інтелекту та інноваційних рішень у протимінну діяльність. Так, на Харківщині успішно протестована платформа GRIT, створена українськими розробниками в межах пілотного проекту з пріоритезації в гуманітарному розмінуванні. Платформа, що працює на базі техгіганта Palantir. інтегрувала понад 100 наборів даних для автоматичної пріоритезації процесів. Надалі планується масштабування платформи на всі регіони, де велися бойові дії.